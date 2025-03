Mattarella a italiani in Giappone: rapporto tra i due Paesi crescente

Tokyo, 3 mar. (askanews) – Atterrato a Tokyo per una visita di una settimana in Giappone, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato una rappresentanza della collettività italiana a Tokyo.

“Il rapporto tra Giappone e Italia è crescente nell’amicizia e nella collaborazione. È crescente anche nella reciproca fiducia e la fiducia è un elemento impalpabile, che deriva dall’esperienza, dall’affidabilità, dalla stima”, ha detto il capo dello Stato.

“Quello che fate è prezioso – ha proseguito Mattarella rivolgendosi alla rappresentanza di italiani in Giappone – lo è per il vostro impegno personale, naturalmente, ma è lo è per la Repubblica, perché crea un legame di fiducia e stabilità di relazioni con i cittadini, un Paese che per noi è di primaria importanza, tanto che le collaborazioni vanno crescendo e sensibilmente cresceranno, secondo le previsioni, sempre di più”.

“La vicinanza della Repubblica a voi che siete qui e qui operate è molto alta”, ha sottolineato.

“Lo è quella dei giovani, perché la presenza di studenti e ricercatori, crea un comune impegno e crea vincoli di amicizia e stima”, ha ricordato.

“E’ un piacere incontrarvi ringraziandovi per il contributo che date in questo paese così grande, così importante, così amico, grazie”, ha concluso Mattarella tra i calorosi applausi dei presenti.