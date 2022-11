Mattarella a L’Aia saluta studenti: “Grazie per quanto fate qui”

L’Aia, 10 nov. (askanews) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a L’Aia per la seconda tappa della sua visita di Stato nei Paesi Bassi. Il capo dello Stato e la figlia Laura si sono recati al Herdenkings monument per la deposizione di una corona.

Qui hanno incontrato degli italiani, studenti e connazionali che lavorano in Olanda, che si sono fermati a salutarlo e a ringraziarlo per il suo ruolo e ai quali ha rivolto un ringraziamento per il lavoro che svolgono.