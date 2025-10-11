Mattarella a Palazzo Ducale per 35esimo Commissione di Venezia

Milano, 11 ott. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Palazzo Ducale, a Venezia, in occasione del 35esimo anniversario della Commissione di Venezia, Organo consultivo del Consiglio d’Europa. Mattarella è stato accolto dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Alla cerimonia sono presenti anche la presidente della Repubblica di Moldova, Maia Sandu, e la presidente della Repubblica di Macedonia del Nord, Gordana Siljanovska-Davkova.