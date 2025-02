Mattarella a Palermo per inaugurazione anno giudiziario Cga Sicilia

Palermo, 7 feb. (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Villa Belmonte, a Palermo, per assistere alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, organo d’appello nell’isola. In programma la relazione del Presidente del Cga Ermanno de Francisco.