Mattarella a Parigi dagli studenti italiani: con voi cresce l'Europa

Parigi, 7 giu. (askanews) – Un’accoglienza più che calorosa per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella da parte delle alunne e alunni dell’Istituto Statale Italiano Leonardo Da Vinci a Parigi, una delle tappe della sua visita ufficiale in Francia. Il presidente si è rivolto a loro, sottolineando l’importanza di imparare ogni giorno “l’integrazione e il dialogo”.

“L’Europa è non soltanto l’ambito nel quale i nostri Paesi esistono, ma è, soprattutto, un luogo ideale, fatto di persone, esperienze, affinità, valori, sogni, tutti elementi che anche se non li vedete si trovano all’interno dei vostri zaini, e crescono con voi ogni giorno. È qui, in luoghi come questo più che in altri, che cresce l’Europa”.