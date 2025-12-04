Mattarella accoglie la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina

Roma, 4 dic. (askanews) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale la Fiamma Olimpica dei Giochi Milano-Cortina 2026. Il capo dello Stato ha ricevuto la torcia dalle mani della tennista Jasmine Paolini, accompagnata dal presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò.

Al termine della cerimonia, il Presidente si è intrattenuto con Jasmine Paolini, che gli ha riferito dei suoi prossimi impegni sportivi, tra cui la United Cup di Perth e gli Australian Open di Melbourne.