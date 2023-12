Mattarella: "Agricoltura centrale, no a tentazioni di chiusura"

Roma, 12 dic. (askanews) – “È necessario rendere tutti consapevoli di quanto centrale sia oggi l’agricoltura, un volano per la crescita, per la creazione di filiere produttive; presupposto per l’export di eccellenza del Made in Italy; veicolo di innovazione e promozione della ricerca e della salute”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all’assemblea di Confagricoltura a Roma.

“L’Unione Europea è il primo esportatore globale di prodotti agro-alimentari. In essa, Italia e Francia si contendono il primo posto. Fa parte del soft power europeo”, ha sottolineato. “Con essi, si esporta uno standard di qualità e di salute, si afferma un modello di consumo e di vita che si impone ai mercati – come nel caso della dieta mediterranea – con la forza di persuasione del suo valore, il contrario di tentazioni di chiusura”.