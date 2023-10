Mattarella ai Prefetti: siate fedeli funzionari e operatori della Costituzione

Roma, 20 ott. (askanews) – “I Prefetti e gli uffici da loro diretti sono, per definizione, presidi di legalità. E l’attenzione dei cittadini verso la tutela dei diritti, nella cornice di sicurezza che le istituzioni devono assicurare, interpella i Prefetti in modo crescente. Il contesto nel quale ci troviamo ad agire rende particolarmente impegnativi i vostri compiti. Si diffondono, infatti, germi della pseudocultura della violenza e dell’odio, a livello internazionale e interno. E questo alimenta minacce anche di natura terroristica e comportamenti che aggrediscono la libertà dei cittadini, ai quali vanno sempre garantiti i diritti fondamentali di espressione, associazione e riunione, sanciti dalla nostra Carta fondamentale”.

Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando, al Quirinale, i Prefetti e i consiglieri di Prefettura, alla presenza del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

“La Carta costituzionale – ha concluso i capo dello Stato – è, in questo senso, in eterno movimento, suggerendo la coerenza con i suoi principi delle politiche chiamate a rispondere ai temi che l’evoluzione della società propone, di volta in volta. Permettetemi, allora, di aggiungere una immagine ulteriore a quella che vi appartiene, di fedeli funzionari della Repubblica, quella di essere operatori della Costituzione”.