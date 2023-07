Mattarella al Monastero di Camaldoli per 80 anni Codice

Camaldoli (Ar), 21 lug. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lasciato il Monastero di Camaldoli, in provincia di Arezzo, dove ha preso il via, da oggi, una tre giorni dedicata al “Codice di Camaldolesi”, documento redatto 80 anni, nel luglio 1943, e definito dallo stesso Mattarella “fonte di ispirazione per la Costituzione italiana”. Il convegno di studi è organizzato da Conferenza Episcopale Italiana, Conferenza Episcopale Toscana e Comunità di Camaldolesi. Mattarella ha visitato la mostra fotografica allestita per l’occasione.