Mattarella al Museo della memoria delle vittime di Pinochet a Santiago

Santiago del Cile, 5 lug. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato il Museo della memoria e dei diritti umani di Santiago del Cile, struttura inaugurata nel 2010 e dedicata al ricordo delle efferatezze del regime dittatoriale di Augusto Pinochet dal 1973 al 1990. Ad accogliere il capo dello Stato, la presidente del direttorio del museo, Marcia Scantlebury, incarcerata dieci mesi e mezzo e torturata nel 1975 in quanto membro del Mir, movimento della sinistra rivoluzionaria, poi uscita senza imputazioni.

Il presidente ha acceso una candela virtuale in ricordo dell’italiano Bruno Del Pero Panizza e del sacerdote cileno Omar Roberto Venturelli Leonelli, due delle vittime della dittatura. “Il presidente è stato meraviglioso, ha detto che per lui è molto commovente quello che ha visto e ringraziava per quanto fatto. L’Italia è un punto di riferimento importantissimo”, ha detto la presidente del direttorio del museo, Marcia Scantlebury.

L’Italia, ha evidenziato la presidente del direttorio del museo, Marcia Scantlebury, guidando il capo dello Stato nella sua visita, ha avuto un ruolo di primo piano anche nell’accoglienza degli esuli. Il numero di esiliati nell’ambasciata italiana di Santiago era di 207 persone a gennaio del 1974 e le stime degli esiliati in Italia nel 1984 è approssimativamente di 12.000 persone.