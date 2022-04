Mattarella alla cerimonia per 170esimo anniversario della polizia

Roma, 12 apr. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla cerimonia per il 170esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato alla terrazza del Pincio, a Roma.

Il Capo dello Stato, dopo aver ricevuto gli onori militari, ha passato in rassegna il reparto d onore schierato con bandiera e banda, accompagnato dalla ministra dell Interno, Luciana Lamorgese e dal capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, Lamberto Giannini.

Il presidente della Repubblica ha concesso la medaglia d’oro al valor civile alla bandiera della polizia per le attività svolte durante la pandemia. Nella cerimonia sono state conferite anche promozioni per merito straordinario e medaglie al valor civile ai poliziotti caduti in servizio e a coloro che si sono distinti in attività eccezionalmente meritorie quali il salvataggio di vite umane. Promossi per merito straordinario anche alcuni atleti del gruppo sportivo Fiamme Oro, che hanno conseguito importanti risultati olimpici e mondiali.