Mattarella alla "Tosca" dell'Opera che rievoca la prima del 1900

Roma, 15 gen. (askanews) – Grandi applausi per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Opera di Roma per la prima della “Tosca” di Giacomo Puccini diretta da Michele Mariotti. Il capo dello Stato accompagnato dalla figlia Laura ha assistito alla rappresentazione dal palco reale come di consueto, accanto al sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Prima dell’esecuzione l’orchestra del Costanzi ha eseguito come da prassi l’inno nazionale cantato dal coro dell’Opera, già in abito di scena per il primo atto.

“Tosca”, opera romana per eccellenza, ambientata fra Sant’Andrea della Valle, palazzo Farnese e Castel Sant’Angelo, è uno dei capolavori pucciniani più eseguiti della Capitale; all’Opera fu rappresentato in prima assoluta proprio un 14 gennaio, del 1900, da cui il sapore particolare della serata anche perché l’allestimento riprende proprio quello della prima.

Lo spettacolo diretto da Mariotti è stato applauditissimo: soprattutto nel ruolo della protagonista, Saioa Hernàndez. Gregory Kunde vestiva i panni di Mario Cavaradossi, Scarpia, il barone spietato, era l’armeno Gevorg Hakobyan, impressionante per voce e interpretazione. La regia di Alessandro Talevi fa rivivere l’allestimento storico del 1900, tradizionale, cupo e ricco, un tributo al genio visionario di Adolf Hohenstein, le cui scene sono ricostruite fedelmente da Carlo Savi, mentre Anna Biagiotti ha ripreso i costumi originali. Nelle repliche del 17 e 19 gennaio, il testimone passerà ad Anastasia Bartoli nel ruolo di Tosca e a Vincenzo Costanzo come Cavaradossi.