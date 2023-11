Mattarella all'Altare della Patria per Giorno dell'Unità Nazionale

Roma, 4 nov. (askanews) – Accolto dall’inno nazionale, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato all’Altare della Patria per la cerimonia della deposizione di una corona di alloro presso il sacello del milite ignoto in occasione della festa delle Forze armate e dell’Unità nazionale. Il 4 novembre è il giorno in cui nel 1918 entrò in vigore l’armizio fra l’Italia (vittoriosa) e l’Impero austro-ungarico, al termine della Prima Guerra Mondiale, e per l’occasione la banda ha anche intonato la famosa “Canzone del Piave”.

In piazza con il capo dello Stato c’erano anche diverse autorità civili e militari: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, i presidenti delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, la presidente della Corte costituzionale, Silvana Sciarra e il capo di stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone.