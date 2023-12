Mattarella alle Forze armate: la Repubblica vi è riconoscente per ciò che fate

Roma, 21 dic. (askanews) – “L’impegno per la stabilità e la pace nel mondo sono i due binari principali, di cui abbiamo avuto oggi una palese, evidente dimostrazione che, attraverso le Forze Armate, l’Italia compie… In questo momento in cui le condizioni di tensione che si sviluppano nel mondo sono allarmanti è ancor di più un contributo prezioso che l’Italia fornisce sulla scena mondiale. Lo fa sempre con la professionalità, con la competenza, con l’attitudine a svolgerla con efficacia e con senso di umanità che contraddistingue le nostre Forze Armate e che ci fa apprezzare dovunque, come sento registrare, ricevendo ringraziamenti da molti Capi di Stato di zone interessate”.

Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal Comando Operativo di vertice Interforze, ha rivolto i tradizionali auguri per le prossime festività ai militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali.

“Grazie per quello che fate – ha concluso il Capo dello Stato – abbiamo fatto gli auguri alle donne e agli uomini delle Forze Armate e della Guardia di Finanza in missione all’estero; è un augurio che rinnovo con un grande calore e con grande riconoscenza anche perché lo passano lontano da casa ma l’augurio è a tutte le Forze Armate e a tutti i componenti, alle donne e gli uomini che, in divisa, svolgono questi compiti preziosi, fondamentali per i quali ringrazio a nome della Repubblica”.

Il Capo dello Stato si è collegato in videoconferenza con i militari italiani impegnati in Iraq, Libano, Palestina, Somalia, Gibuti, Niger, Egitto, Libia, Mediterraneo, Kosovo, Lettonia, Polonia, Albania, Bulgaria, Ungheria, Istrana (TV), Afragola (NA).

Presenti al collegamento, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, l’Amm. Giuseppe Cavo Dragone, Capo di Stato maggiore della difesa, i vertici delle Forze Armate e altre autorità militari.