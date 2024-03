Mattarella alle Fosse Ardeatine per l'80esimo anniversario

Roma, 22 mar. (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al sacrario delle Fosse Ardeatine, accompagnato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, i Presidenti delle Camere, La Russa e Fontana, il Presidente della Corte costituzionale Augusto Barbera.

Quest’anno ricorre l’80esimo anniversario dell’eccidio. Il capo dello Stato ha deposto una corona d’alloro sulla lapide che ricorda i 335 morti trucidati dai nazisti il 24 marzo 1944 come rappreseglia per i morti tedeschi di via Rasella.