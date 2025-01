Mattarella all'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione

Roma, 24 gen. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla cerimonia d’apertura dell’Anno giudiziario nell’Aula magna della Corte suprema di Cassazione.

Dopo l’intervento della prima presidente della Cassazione, Margherita Cassano, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, tra le altre cose ha detto che un perno centrale dell’azione ministeriale “è stata e sarà l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che come noto attuerà il suo completamento a metà del prossimo anno”. “Come ha riconosciuto anche la Commissione europea, l’Italia è al primo posto in Europa per finanziamenti ricevuti, a conferma dell’impegno nell’attuazione del Piano, che procede nei tempi previsti e nel rispetto degli obiettivi concordati”, ha aggiunto il guardasigilli.