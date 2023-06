Mattarella all'Istituto farmaceutico militare di Firenze

Milano, 19 giu. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto all’Istituto farmaceutico militare nel quartiere Rifredi di Firenze, per celebrare il 170° anniversario dello stabilimento, l’unica officina farmaceutica di Stato. All’interno dello stabilimento operano i reparti dedicati ai farmaci per la cura di malattie rare, la produzione di cannabis per uso medico, la produzione di presidi medici chirurgici e i laboratori dedicati alla ricerca e sviluppo. Il Capo dello Stato visiterà i laboratori chimici dell’istituto e poi assisterà alla cerimonia.