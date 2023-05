Mattarella all'Università di Trondheim per parlare di energie green

Mattarella all'Università di Trondheim per parlare di energie green

Trondheim (Norvegia), 12 mag. (askanews) – Tiene banco il tema dell’energia, in particolare delle rinnovabili, nella visita di Stato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Norvegia, accompagnato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e dalla figlia Laura. Nel secondo giorno ha fatto tappa a Trondheim, nel nord, dove ha partecipato a un seminario sulle energie green (“Greening the future”) all’Università novergese di scienza e tecnologia.

“La gestione delle risorse energetiche, così come quelle alimentari, non possono essere una forma impropria di pressione e di minaccia contro l’autonomia e le indipendenze di altri popoli”, ha ammonito.

“Il cambio di passo deve riguardare l’innovazione, non soltanto il cambio di rotte di approvvigionamento e fornitori”.

“Occorre accelerare nella transizione verde è un orizzonte di responsabilità verso il pianeta, verso le nuove generazioni, verso quelle future”, ha concluso.

Fuori dall’ateneo un gruppo di studenti italiani ha salutato il capo dello Stato italiano intonando l’inno di Mameli.