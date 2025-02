Mattarella all'Università per stranieri: la diversità è ricchezza

Perugia, 12 feb. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a Perugia per la cerimonia dei cento anni dalla nascita dell’Università per stranieri che nel capoluogo umbro ha accolto tanti studenti provenienti da paesi lontani e spesso dal destino travagliato.

Il rettore Valerio De Cesaris ha chiesto che gli studenti siano considerati un valore e vengano accolti con “più attenzione e simpatia” anche negli aspetti pratici, come l’iscrizione al Sistema sanitario nazionale e la possibilità dei ricongiungimenti, in caso di parenti in Italia. Richieste che il capo dello Stato ha ascoltato, promettendo di seguirle “con l’attenzione adeguata”. Dopo l’intervento di diversi studenti che hanno raccontato il loro percorso di studi e parlato dei loro obiettivi per il futuro, Mattarella ha detto: “Nessuno qui è straniero, riprendo questa magnifica espressione del rettore, sono tutti in casa propria gli studenti presenti in questo ateneo e questo avviene nella consapevolezza di essere specchio del mondo nelle sue preziose diversità, che sono anche una ricchezza che arricchisce vicendevolmente”.

“Tutto – ha aggiunto – nell’ottica e nella convinzione che la cultura sia veicolo di pace e di dialogo, di collaborazione, amicizia”.

“Sembra scontato ma non lo è” ha detto il capo dello Stato, riferendosi alle attuali guerre e violenze, e parlando delle opportunità che invece ci sono oggi grazie alla scienza e agli interrogativi a cui però pone davanti il progresso, ha ricordato l’importanza delle università e della cultura. “Anche di questo ateneo, con questa sua caratteristica di raccolta di tante diversità con un comune valore che le tiene insieme, la cultura; e l’immagine che ha offerto in questo secolo è l’immagine di un’Italia Paese aperto e accogliente”.