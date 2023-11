Mattarella: 'animo umano va educato alla pace, fondamentale dialogo interculturale'**

**Mattarella: 'animo umano va educato alla pace, fondamentale dialogo in...

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – "Le prime righe del documento istitutivo dell’Unesco ci ricordano che le guerre nascono nell’animo degli uomini e che è l’animo degli uomini a dover essere educato alla difesa della pace. Una considerazione che faccio volentieri mia e che ci deve spingere a costruire, partendo dal terreno privilegiato del dialogo interculturale, percorsi di reciproca comprensione fra i popoli". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla Conferenza Italia-Unesco 'Cultural heritage in the 21st century' che si svolge a Napoli.