Roma, 11 ott. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atterrato a Berlino per la visita ufficiale in Germania, come si vede dalle immagini del Quirinale su Twitter. Nella due giorni, il capo dello Stato incontrerà oggi il presidente della Repubblica federale tedesca, Frank Walter Steinmeier, e martedì 12 ottobre la cancelliera Angela Merkel.