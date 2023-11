Mattarella: 'barbarie guerra continua, nazionalismi e fanatismi non nostri valori'**

**Mattarella: 'barbarie guerra continua, nazionalismi e fanatismi non no...

**Mattarella: 'barbarie guerra continua, nazionalismi e fanatismi non no...

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "I sanguinosi combattimenti che continuano in Ucraina e il massacro scatenato dal vile attentato terroristico di Hamas contro inermi civili israeliani, con la spirale di violenza che ne segue, mostrano, in tutta la sua drammaticità, la fragilità della pa...

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – "I sanguinosi combattimenti che continuano in Ucraina e il massacro scatenato dal vile attentato terroristico di Hamas contro inermi civili israeliani, con la spirale di violenza che ne segue, mostrano, in tutta la sua drammaticità, la fragilità della pace. La barbarie della guerra non ha abbandonato il nostro mondo. Ragazzi come voi combattono e muoiono per colpa di estremismi nazionalistici e di fanatismi lontani dai nostri valori. Ne viene offesa la dignità della persona nel primo dei diritti fondamentali di ogni essere umano, quello alla vita". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale gli allievi degli istituti di formazione militare.

"Le professionalità che state acquisendo nel vostro iter formativo -ha aggiunto il Capo dello Stato- si aggiungeranno a valori morali e competenze e sono volte a fronteggiare le minacce recate all’Europa e a operare insieme ai nostri alleati per il mantenimento della pace e dello Stato di diritto. L’eccellenza degli istituti in cui vi state formando, basata su competenze accademiche di primissimo piano -coniugate con il bagaglio di esperienze maturato in decenni di operazioni militari in teatri operativi all’estero e sul territorio nazionale– vi sarà preziosa e vi permetterà di operare nei moderni scenari con preparazione adeguata".