Mattarella bis, Gasparri: “Sulla giustizia ha detto cose chiare”

Roma, 3 feb. (askanews) – “Il discorso di Mattarella mi è piaciuto per una serie di valutazioni. Primo: non ha fatto la reprimenda al Parlamento, che molti si aspettavano, anzi, ha difeso la centralità e il ruolo del Parlamento nella democrazia. Motivo di riflessione per tutti. E poi Mattarella oltre a richiamare il ruolo della politica, del Parlamento, della democrazia, sulla giustizia ha detto delle cose chiare che il Parlamento mi auguro abbia la forza di realizzare”: così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri all’uscita da Montecitorio ha commentato il discorso di insediamento per il secondo mandato di Sergio Mattarella.

“Perché la riforma del Csm, la terzietà della magistratura, che oggi non c’è, quindi Mattarella oggi ha parlato di un’appartenenza che oggi i magistrati ostentano e che non ci deve essere, si dovrebbe realizzare in tempi rapidi, il csm si deve rinnovare tra poco, non c’è molto tempo, quindi mi è sembrato un discorso assolutamente saggio”, ha concluso.