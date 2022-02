Mattarella bis, Pinotti: il passaggio più bello sulle dignità

Roma, 3 feb. (askanews) – “Per me il passaggio più bello è stato quando ha elencato le dignità per cui bisogna lavorare, per cui tutti quanti, la politica in particolare deve lavorare. Ha citato anche, quello che mi è sembrato il Leitmotiv del discorso, l’articolo 3 della Costituzione, quando dice ‘compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli che impediscono a ciascuno di realizzare appieno le proprie potenzialità’, è un articolo che mi ha sempre commosso”: così la senatrice del Pd Roberta Pinotti, dopo avere ascoltato a Montecitorio il discorso di insediamento per il secondo mandato del presidente Sergio Mattarella.

“Penso che sia un altissimo programma politico, nel senso più alto del termine”, ha sottolineato l’ex ministra della Difesa sotto il governo Letta.