Mattarella: Bonelli, 'sue parole bussola, questione ambientale e sociale vanno insieme'

Roma, 25 ago. (Adnkronos) – "Le sagge parole del Presidente Mattarella su clima e migranti riecheggiano un concetto centrale nella mia visione politica e che dovrebbe essere al cuore dell'azione di tutti: giustizia ambientale e giustizia sociale sono due facce della stessa medaglia". Così Angelo Bonelli, coportavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

"La crisi climatica non è solo un problema ambientale, è anche una questione di equità e diritti umani. Quando l'ambiente viene degradato, sono sempre i più vulnerabili a pagare il prezzo più alto, sia in termini di salute che di opportunità economiche: la povertà è esacerbata, le disuguaglianze aumentano e il ciclo di ingiustizia si perpetua. Dobbiamo rompere questo ciclo e le parole di Mattarella ci offrono una bussola morale su cui orientarci. Purtroppo, il governo è impegnato a negare la crisi climatica. a dire no alle politiche sul clima UE e a non ascoltare le indicazioni della scienza".