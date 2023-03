Home > Askanews > Mattarella: cambiamento clima a lungo affrontato inadeguatamente Mattarella: cambiamento clima a lungo affrontato inadeguatamente

Milano, 16 mar. (askanews) – “Per troppo tempo abbiamo affrontato in modo inadeguato la questione della tutela dell’ambiente e del cambiamento climatico”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo stamane all’Università di Nairobi, in occasione della visita di Stato nella Repubblica del Kenya. “Eppure – ha osservato il presidente – non da oggi siamo consapevoli di come le attività umane abbiano un impatto sull’ambiente e sul clima: basti pensare alla deforestazione che ha caratterizzato lo sviluppo di tante aree in Europa”.

