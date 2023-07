Mattarella cita Leo Wollemborg: "L'ineguaglianza provoca odio"

Roma, 21 lug. (askanews) – “Ecco allora che l’orgoglio con cui celebrate questi 140 anni dalla nascita della prima cassa rurale a Loreggia, come è stato ricordato, per iniziativa di Leo Wollemborg, viene alimentato dalla vostra attualità nell’attività svolta, centrata ancora nel servizio e nel sostegno alla popolazione nelle aree interne del nostro paese”: lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo all’assemblea di Federcasse in cui si celebrano i 140 anni dalla costituzione della prima cassa rurale, a Loreggia (Padova), per iniziativa proprio di Leone Wollemborg (1859-1932), economista, giornalista e politico italiano.

“Siete parte di quella società civile che rende fecondo il nostro Paese”, ha aggiunto.

“Leo Wollemborg – che sarebbe stato poi deputato, ministro delle Finanze, senatore – in una relazione a un congresso delle banche popolari in Francia, nel 1890, ammoniva: ‘l’ineguaglianza provocherà sempre più odio’, proponendosi di contribuire ‘alla causa della concordia sociale’. Ecco: le Casse rurali sono state, ante litteram, interpreti e veicoli di principi come quello dell’eguaglianza degli italiani”, ha sottolineato ancora Mattarella.