Mattarella cita pestaggio Firenze: violenza contro dei ragazzi

Roma, 24 feb. (askanews) – Il presidente della Repubblica, rivolgendosi ai ragazzi a cui sono stati consegnati al Quirinale gli attestati d’onore di Alfiere della Repubblica, ha citato il pestaggio davanti al Liceo Michelangiolo di Firenze da parte di alcuni giovani di estrema destra nei confronti di studenti del Collettivo.

La violenza “la vediamo purtroppo sovente: violenza nelle famiglie, violenza nelle abitazioni, violenza contro le donne, violenza in tante circostanze per strada, e in tante altre circostanze, addirittura nei giorni scorsi davanti a una scuola contro ragazzi”, ha ricordato Mattarella, “vi sono episodi di violenza contro i quali però la vera diga è fatta naturalmente dagli interventi delle pubbliche autorità ma è fatta in maniera prevalente soprattutto dai comportamenti positivi che nella società si realizzano, vengono fuori, si manifestano, come quelli che voi avete messo in campo”.