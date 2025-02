Mattarella consegna onorificenze al Merito: siete esempio solidarietà

Roma, 26 feb. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato al Quirinale le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Cittadine e cittadini, ha detto il capo dello Stato che sono esempi di “solidarietà, senso di umanità, coinvolgimento”, per essersi fatti “carico di altre persone” ed essersi distinti in azioni o attività che vanno dal volontariato al favorire il dialogo tra i popoli o l’inclusione sociale, dal contrasto alla violenza di genere, all’aiuto ai detenuti o alle persone disabili o per essersi resi protagonisti di atti di eroismo, dimostrando “dedizione al bene comune”. “Non sono, naturalmente, queste onorificenze, riconoscimenti ad eroi – ha sottolineato Mattarella – le persone che sono qui – che vengono insignite – vivono nella normale quotidianità. E questo è il pregio del loro comportamento: vivono questa quotidianità avvertendo i valori del rapporto tra le persone, del senso di comunità, del bisogno di non isolarsi, ma di occuparsi dei problemi generali e delle persone che hanno difficoltà o sono più deboli”.

Come la 28enne Angela Isaac che ha salvato un uomo durante la recente alluvione a Catania dell’ottobre scorso, o Anselmo Sanguanini, che ha ideato biciclette per persone con disabilità che vengono anche donate grazie all’aiuto di alcune famiglie, a chi non può permettersele; o Marisa Coccato che ha trasformato una tragedia familiare come la morte del figlio in un’esperienza di volontariato al fianco dei bambini con malattie renali. “Naturalmente – ha detto Mattarella – non sono eccezioni i vostri comportamenti. Tante altre persone si ispirano a questi valori, per rendere la società più accogliente, e adottano comportamenti simili ai vostri; voi li rappresentate tutti, ne siete testimonianza. Ma è importante far sottolineare quanto sia, per la società, un ossigeno, quello che queste azioni e queste iniziative recano alla vita comune”.