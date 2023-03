Mattarella: 'Costituzione fondata su autonomie indica partecipazione e unità'

Firenze, 24 mar. (Adnkronos) - "È una grande impresa quella di assicurare il progresso di tutto il Paese e in questa impresa siete a buon titolo coinvolti. Siamo nei 75 anni della Costituzione, largamente fondata sulle comunità delle autonomie, sociali, territoriali e funzionali. ...

Firenze, 24 mar. (Adnkronos) – "È una grande impresa quella di assicurare il progresso di tutto il Paese e in questa impresa siete a buon titolo coinvolti. Siamo nei 75 anni della Costituzione, largamente fondata sulle comunità delle autonomie, sociali, territoriali e funzionali. Partecipazione e unità ci indica la Costituzione, all'articolo 118, favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà". Lo ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Firenze alla Conferenza nazionale delle Camere di commercio. "Siete un'istituzione nata dal basso -ha ricordato il Capo dello Stato- per lo sviluppo, le cui radici sono antiche".