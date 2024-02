Mattarella: costruzione Ue è antidodo a barbarie totalitarismi '900

Roma, 9 feb. (askanews) - "Pagine buie della storia anche in Europa sembrano volersi riproporre. Disponiamo di un forte antidoto e dobbiamo consolidarlo e svilupparlo sempre di più. La costruzione dell'Unione Europea, pur con i suoi ritardi e le sue carenze, ha rappresentato il ripudio della barbar...

Roma, 9 feb. (askanews) – “Pagine buie della storia anche in Europa sembrano volersi riproporre. Disponiamo di un forte antidoto e dobbiamo consolidarlo e svilupparlo sempre di più. La costruzione dell’Unione Europea, pur con i suoi ritardi e le sue carenze, ha rappresentato il ripudio della barbarie provocata da tutti i totalitarismi del Novecento e la concreta e valida direzione di marcia per guardare al futuro con fiducia e speranza”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia al Quirinale per il Giorno del ricordo.