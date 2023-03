Home > Askanews > Mattarella: crescita non basta, serve lotta a diseguglianze Mattarella: crescita non basta, serve lotta a diseguglianze

Firenze, 24 mar. (askanews) – “Sappiamo che partecipazione e unità sono essenziali per la coesione. La dimensione della crescita da sola non basta, perché non può esservi divaricazione tra economia e società”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla Conferenza nazionale delle Camere di Commercio in corso a Firenze. Mattarella ha sottolineato il ruolo delle Camere di Commercio, che “sono diffuse nell’intero territorio nazionale” e possono “intervenire”, oltre che sulle “diseguaglianze sociali”, su “quelle territoriali, che accanto alla questione fondamentale del Mezzogiorno, ripropongono temi come quello delle aree interne, col loro potenziale sottosviluppato di crescita”.

