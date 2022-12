Mattarella: da Forze Armate contributo a stabilità e pace

Milano, 22 dic. (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto un messaggio ai militari italiani e ai vertici delle forze armate in videocollegamento con il comando operativo vertice interforze dove era presente anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto per i tradizionali auguri di Natale ai nostri militari.

“Voglio esprimere rammarico per questa modalità singolare di collegamento e per la mia mancata presenza lì” ha detto, spiegando di essere ancora leggermente positivo al Covid.

Il presidente ha sottolineato “l’importanza del contributo delle Forze armate alla stabilità del nostro Paese ma anche alla stabilità e alla pace internazionale”

“In questo momento così complesso in cui la guerra ha accresciuto le difficoltà, accentuato le fragilità di condizioni già presenti in passato – ha aggiunto – l’Italia continua a fornire un grande contributo nell’ambito delle organizzazioni internazionali in cui opera, pilastri della nostra politica di difesa: Onu, Nato e Ue”.