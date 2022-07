Mattarella: da invasione Russia conseguenze gravissime

Milano, 5 lug. (askanews) – “L’aggressione della Russia all’Ucriana sta determinando conseguenze gravissime”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella dal Mozambico in conferenza stampa congiunta con il presidente del Mozambico Filipe Jacinto Nyusi.

Le conseguenze gravissime investono “diversi profili e tra questi l’approvvigionamento di beni alimentari, di fertilizzanti che colpisce tutti anche il continente africano in maniera particolare. L’Ue e l’Italia sono pronti sostenere i paesi più in difficoltà”, ha affermato.

Aggiungendo che l’invasione russa “è il ritorno in questo millennio di un criterio che pensavamo relegato nei secoli passati, quello per cui un paese più grande e più forte può considerarne uno più piccolo e più debole come una preda da conquistare”.