Mattarella da Papa Francesco per l’ultima visita da Capo di Stato

Roma, 16 dic. (askanews) – In Vaticano un incontro cordiale ma dai forti contenuti quello tra Papa Francesco e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita di congedo al termine del settennato trascorso al Quirinale.

Quarantacinque minuti di colloquio privato nello studio del Pontefice, in cui si è parlato della situazione sociale dell’Italia, alle prese con i problemi della pandemia e del calo demografico, ma anche di temi internazionali, con speciale attenzione all’Africa, alle migrazioni e ai valori della democrazia in Europa.

Per l’occasione il presidente Mattarella ha donato al Papa una stampa della Veduta di Roma dal Quirinale ed un volume sulla Madonna del cucito custodito nel Palazzo che fu dei Pontefice.

Il Papa ha ricambiato con una pittura su ceramica raffigurante la Basilica di San Pietro e una copia in anteprima del Messaggio per la Pace per il 2022, appena firmata, che ha molto colpito il presidente Mattarella.

Al termine del faccia a faccia il presidente della Repubblica ha presentato al Papa i suoi famigliari, la figlia Laura e i sei nipoti, e poi tutti i consiglieri del Quirinale e le persone al seguito.

Come fa spesso, Papa Francesco ha chiesto di pregare per lui.

Infine, il commiato tra i due Capi di Stato, da cui si è percepita una grande sintonia. (“Grazie della testimonianza, che è il meglio della testimonianza…”, ha detto Papa Francesco).