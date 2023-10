Mattarella: 'da Regioni un messaggio di unità con Istituzioni Italia e Ue'

Torino, 2 ott. (Adnkronos) - "Le Regioni inviano un messaggio di grande significato: quello di un'unità non isolata, ma in dialogo con il Paese, con la società per il futuro dell'Italia. Un'occasione per rilanciare questo messaggio di unità e di collaborazion...

Torino, 2 ott. (Adnkronos) – "Le Regioni inviano un messaggio di grande significato: quello di un'unità non isolata, ma in dialogo con il Paese, con la società per il futuro dell'Italia. Un'occasione per rilanciare questo messaggio di unità e di collaborazione con tutte le Istituzioni del nostro Paese, con l'Unione europea, un ambito che è sempre più importante, fondamentale per il futuro del nostro Paese". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Torino al secondo Festival delle Regioni.