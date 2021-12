Mattarella: Della Vedova, 'spirito europeista e attenzione ai giovani indicazioni per successore'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – "Dobbiamo ringraziare il Presidente Mattarella per il suo senso delle istituzioni repubblicane e per come in questi anni ha rappresentato l’unità della nazione e garantito la supremazia della Costituzione. Il suo spirito europeista e la sua attenzione alle nuove generazioni sono una indicazione che facciamo anche nostra e che auspichiamo saprà fare proprie chi succederà a lui”.

Lo afferma il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova, commentando il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica.