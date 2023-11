Mattarella: 'dialogo e cooperazione contro fantasmi imperialismo'

Tashkent, 10 nov. (Adnkronos) – "L’attuale fase storica, contrassegnata da tensioni che rischiano di creare nuove fratture a livello globale, sottolinea ancora di più il valore importante di realtà come questa. Solamente il dialogo e la cooperazione -fondati sul rispetto reciproco e sul valore inalienabile della persona umana, in tutte le sue diverse manifestazioni- potranno debellare i fantasmi che si riaffacciano dell’imperialismo e consentire di affrontare con successo i problemi che mettono a rischio l’umanità e il suo futuro: i cambiamenti climatici, con l’estensione della desertificazione, la transizione energetica, per assicurare opportunità di crescita, in questo modo, alle giovani generazioni in tutti i continenti". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo della cerimonia di conclusione del seminario: “Direzione 4.0: collaborazione su istruzione e innovazione per la trasformazione dell’industria dell’Uzbekistan”, presso il campus del Politecnico di Torino nella capitale Tashkent.

"Il partenariato strategico sottoscritto tra i nostri Paesi -ha ribadito il Capo dello Stato- è particolarmente ambizioso, basato com’è sull’impegno reciproco nei confronti dei valori democratici, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sottolineando la necessità dell’osservanza, nella comunità internazionale, dei principi del diritto internazionale, quali l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dei singoli Stati. Temi rilevanti in un’area di particolare importanza come quella centro-asiatica, e importanti in tutto il mondo. Anche in questo quadro, la cooperazione in materia di istruzione superiore, di ricerca e di dialogo interculturale è fondamentale".