Mattarella: 'dopo tempi duri costruiamo insieme futuro, dignità pietra angolare'**

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – I giorni che hanno preceduto "una nuova chiamata –inattesa- alla responsabilità, alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi", sono stati "travagliati per tutti, anche per me". E le attese dei cittadini "sarebbero state fortemente compromesse dal prolungarsi di uno stato di profonda incertezza politica e di tensioni, le cui conseguenze avrebbero potuto mettere a rischio anche risorse decisive e le prospettive di rilancio del Paese impegnato a uscire da una condizione di gravi difficoltà".

Ora, perciò, "i tempi duri che siamo stati costretti a vivere" a causa della pandemia, devono lasciare spazio all'"impegno per la ripresa, per la costruzione del nostro futuro". Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Parlamento dopo il giuramento, disegna l'orizzonte che si apre di fronte a tutte le Istituzioni nei prossimi anni, per rispondere alle sfide che attendono il nostro Paese e la comunità internazionale sul piano politico, economico e sociale.

"La fase a cui dobbiamo pensare", ribadisce poi nel breve saluto in occasione dell'insediamento al Quirinale, è "quella del dopo emergenza, del dopo pandemia, per realizzare su basi nuove una normalità nuova e realizzare una condizione che rassicuri i nostri concittadini, anche premiandoli per il modo esemplare con cui si sono comportati in questo tempo difficile che gli ultimi due anni ci hanno consegnato".

Un impegno che trova nella "pari dignità sociale un caposaldo di uno sviluppo giusto ed effettivo.

La dignità come pietra angolare del nostro impegno, della nostra passione civile" che ci deve vedere "insieme, responsabili del futuro della nostra Repubblica", ricordando "la testimonianza di uomo mite e coraggioso": il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, recentemente scomparso. “'Auguri alla nostra speranza' -sottolinea Mattarella- sono state le sue ultime parole in pubblico. Dopo avere appena detto: 'La speranza siamo noi'".