Mattarella: ferma condanna nei casi in cui vengano aggrediti agenti

Roma, 9 apr. (askanews) - "Una stagione caratterizzata da tante tensioni internazionali, che in parte si riverberano sugli assetti interni di ogni Paese; questi molteplici impegni spesso presentano anche rischi personali, come avvenuto anche di recente. Ho manifestato in quell'occasione la mia solid...

Roma, 9 apr. (askanews) – “Una stagione caratterizzata da tante tensioni internazionali, che in parte si riverberano sugli assetti interni di ogni Paese; questi molteplici impegni spesso presentano anche rischi personali, come avvenuto anche di recente. Ho manifestato in quell’occasione la mia solidarietà e vicinanza al capo della polizia, che rinnovo, con la ferma condanna nei casi in cui vengano aggrediti agenti nello svolgimento dei loro compiti, del loro dovere”.

Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, il Prefetto Vittorio Pisani, accompagnato da una rappresentanza di appartenenti al corpo, in occasione del 172esimo anniversario di fondazione.