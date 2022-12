Mattarella: Fontana, 'grazie per parole sostegno e fiducia, pronti a sfide 2023'

Mattarella: Fontana, 'grazie per parole sostegno e fiducia, pronti a sfi...

Mattarella: Fontana, 'grazie per parole sostegno e fiducia, pronti a sfi...

Mattarella: Fontana, 'grazie per parole sostegno e fiducia, pronti a sfi...

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Desidero rivolgere il mio ringraziamento al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il suo messaggio di sostegno e di fiducia a tutti gli italiani, in particolare alle giovani generazioni, richiamando lo spirito della nostra Costituzione. Nel ricordo com...