Mattarella: Fornaro, 'parole da meditare in vista di importanti impegni istituzionali'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – "L’ultimo messaggio agli italiani del Presidente Sergio Mattarella è in piena continuità e in piena coerenza con il suo settennato che volge al termine. Un messaggio improntato alla fiducia e alla speranza che l’Italia possa superare questa difficile fase della sua storia nazionale sia sul versante della lotta alla pandemia fondata sulla scienza sia su quello della ripresa economica che non deve dimenticare -come ha giustamente ricordato Mattarella- la persistenza di profonde diseguaglianze economiche e sociali".

Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera.

"L’unità delle istituzioni e l’unità morale -aggiunge- devono, dunque, essere accompagnate dalla ricerca costante e non di facciata del dialogo e della coesione sociale per non lasciare indietro nessuno. Un messaggio, quello del Presidente Mattarella, che dovrà essere meditato da tutti gli attori istituzionali e politici in vista degli importanti appuntamenti del 2022, a cominciare proprio dall’elezione del nuovo Presidente della Repubblica”.