Mattarella: Gdf presidio sicuro di legalità e garante della sicurezza

Roma, 20 giu. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il Generale Andrea De Gennaro, comandante generale della Guardia di finanza, con una rappresentanza di appartenenti al corpo, in occasione del 249esimo anniversario della Guardia di Finanza.

“La Guardia di Finanza si è sempre affermata come presidio sicuro di legalità e come garante della sicurezza economica e finanziaria del Paese – ha detto il capo dello Stato – grazie alla sua configurazione moderna ha saputo accrescere non solo il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, al riciclaggio e al contrabbando ma anche il controllo sull’utilizzo del pubblico denaro e sul corretto impiego dei fondi comunitari e nazionali. Il suo è un contributo importante all’attuazione dei principi costituzionali di giustizia fiscale tra i cittadini, affinché ciascuno fornisca il suo apporto alla comunità così come previsto con pienezza dalla nostra Costituzione”.

L’azione svolta dalla Guardia di Finanza sul controllo dei “capitali illeciti nel circuito delle imprese nazionali ha permesso di colpire i patrimoni delle organizzazioni criminali: un’attività importante a tutela della libertà e della trasparenza della vita economica e finanziaria del nostro Paese” ha proseguito.