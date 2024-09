Mattarella: grazie a società "Dante" per quanto fa per lingua italiana

LRoma, 13 set. (askanews) – “Tenere qui l’apertura del congresso della Società ‘Dante Alighieri’ vuole testimoniare la grande importanza dei compiti che svolgete e l’apprezzamento profondo e la riconoscenza per l’opera che svolge: una costellazione che il presidente Andrea Riccardi ha illustrato, animata da grande capacità, perizia, professionalità e soprattutto da una grande passione che consente di conseguire grandi risultati malgrado la grande differenza di supporto pubblico rispetto ad altri paesi europei. Il nostro paese per motivi di bilancio è stato sempre piuttosto indietro rispetto ad altri grandi paesi europei, per la loro lingua, ma la passione consente di supplire a questo minor sostegno pubblico, grazie per quello che fate”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Quirinale alla cerimonia augurale dell’84° congresso internazionale della Società Dante Alighieri dal titolo “L’Italiano, luce nel mondo”.