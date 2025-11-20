Mattarella ha ricevuto una delegazione dell'Agis al Quirinale

Roma, 20 nov. (askanews) – Si è svolta questa mattina l’udienza concessa dal Presidente della Repubblica, On.le Prof. Sergio Mattarella, a una delegazione dell’AGIS – Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, in occasione dell’80° anniversario della sua fondazione.

Assomusica, in qualità di associazione aderente, ha preso parte all’incontro istituzionale con la presenza del suo Presidente, Carlo Parodi, insieme ai rappresentanti delle principali realtà del settore dello spettacolo dal vivo.

Il confronto, ospitato al Quirinale, ha rappresentato un momento di riconoscimento del ruolo culturale, economico e sociale svolto dal mondo dello spettacolo nel Paese, nonché un’occasione per ribadire l’importanza di politiche strutturali in grado di garantire continuità, sostenibilità e innovazione al settore.

Il Presidente Carlo Parodi, a margine dell’iniziativa, ha dichiarato: Essere qui oggi, in un momento così significativo come gli 80 anni di AGIS, è un riconoscimento non solo alla storia dello spettacolo italiano, ma anche all’impegno quotidiano delle realtà che ne fanno parte. L’attenzione del Presidente della Repubblica conferma il valore pubblico del nostro lavoro: la musica live è un motore culturale ed economico che coinvolge milioni di persone e migliaia di professionisti. È essenziale continuare a costruire, insieme, un sistema più solido, moderno e inclusivo, capace di sostenere la crescita del settore e di valorizzarne l’impatto sul Paese .

Assomusica rinnova il proprio impegno collaborando attivamente alla crescita e alla coesione sociale, con la propria attività quotidiana, per promuovere il settore della musica dal vivo, rafforzare il comparto e contribuire alla definizione di politiche che ne favoriscano lo sviluppo.