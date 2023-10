Mattarella: il mondo è peggiorato per sciagurati comportamenti umani

Roma, 23 ott. (askanews) – “In questi tre anni il mondo è cambiato in peggio molto più che per il virus e la pandemia per sciagurati comportamenti umani: l’aggressione della Russia all’Ucraina e negli ultimi giorni per l’iniziativa terroristica di Hamas in Israele e la spirale di violenza che si sta generando”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine del colloquio al Quirinale con il Presidente finlandese Sauli Niinisto in visita di Stato in Italia.

Per il capo dello Stato l’incontro con il Presidente finlandese e “prezioso, conoscendo la sua saggezza e il ruolo che la Finlandia svolge, è per la comunanza di valori condivisi come la pace, la collaborazione e il dialogo”.