Mattarella: 'Impegno di ciascuno affinchè 'il grido della pace' si diffonda'

Roma, 23 ott (Adnkronos) – Proprio come la Comunità di Sant'Egidio, all'incontro internazionale 'Il grido della pace' c'è "l’impegno di tanti protagonisti – di ispirazione religiosa e non – per costruire ponti di solidarietà e di dialogo: a loro va la nostra sincera riconoscenza.

Si tratta di un impegno che invoca il contributo di ciascuno affinché “il grido della pace” si diffonda con sempre nuova forza. Per questo siamo qui oggi, in tanti, da tante parti del mondo". Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella, nel suo intervento all'incontro internazionale alla Nuvola a Roma.