Mattarella in Lussemburgo: appello urgente per l'unità europea

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lanciato un appello accorato per la cooperazione e la fermezza dei valori europei durante la sua visita ufficiale in Lussemburgo. “Nuove prove la vicenda internazionale le presenta continuamente”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di affrontare le sfide globali con determinazione. L’Europa, secondo Mattarella, ha garantito pace e prosperità ai suoi cittadini per decenni, un patrimonio da difendere con forza.

La storicità del Lussemburgo

Nel corso della sua visita, il presidente ha ricordato il significato storico del Lussemburgo, patria di figure emblematiche come Robert Schuman e Jean-Claude Juncker. Mattarella ha scelto di citare Joseph Bech, un altro padre fondatore dell’Unione Europea. “Le sfide internazionali sono epocali”, ha ribadito, mettendo in risalto il ruolo cruciale del piccolo granducato nel panorama europeo.

Il valore dell’integrazione

Il Lussemburgo, con le sue istituzioni europee come la Corte di Giustizia, è un simbolo di integrazione. “Un Paese che ha saputo fare dell’integrazione e della convivenza un vero punto di forza”, ha dichiarato Mattarella, evidenziando l’importanza di questi valori per il futuro dell’Europa. Con circa 600 mila abitanti, il Lussemburgo è un esempio di come le dimensioni non contano quando si tratta di influenzare il destino dell’Unione.

Il contributo degli italiani

Una parte significativa della popolazione lussemburghese è costituita da italiani. “Il Lussemburgo è divenuto la casa di tanti italiani”, ha detto il presidente, riconoscendo il contributo degli italiani di prima e seconda generazione che si sono integrati con successo nel paese. “Oltre un secolo è passato dai primi arrivi di connazionali per lavorare nelle miniere e nelle acciaierie”, ha ricordato, evidenziando la continua evoluzione della comunità italiana nel granducato.

Un appello alla cooperazione internazionale

Mattarella ha sottolineato l’importanza di un sistema internazionale che garantisca la libertà. “E’ con orgoglio che possiamo riscontrare come il continente europeo sia riuscito nell’obiettivo di lasciarsi alle spalle le lacerazioni per puntare a un futuro di pace e prosperità condivise”, ha affermato, tracciando un parallelo tra il passato e le sfide attuali. Tuttavia, si è chiesto se l’Unione sarà in grado di mantenere il suo cammino in un mondo che sembra sgretolarsi.

Le sfide del futuro

Il discorso di Mattarella è carico di tensione e urgenza. Che futuro attende l’Europa? La questione rimane aperta. “Un sistema di regole, in sintesi il multilateralismo, che si sta sgretolando”, ha avvertito, lasciando intendere che per l’Unione è giunto il momento di riflettere e agire in modo unitario. La strada da percorrere è ricca di insidie, ma la speranza è che l’Europa possa trovare la forza per continuare a costruire un futuro di unità e pace.