Mattarella in Norvegia, il concerto dell'amicizia in suo onore

Milano, 12 mag. (askanews) – Un concerto dell’amicizia in onore di Sergio Mattarella. In visita di Stato in Norvegia, a Trondheim il presidente ha incontrato il sindaco, ha visitato il Palazzo Arcivescovile e ha assistito al concerto dell’amicizia alla Cattedrale di Nidaros per poi far rientro a Roma.

