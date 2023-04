Mattarella in Polonia: sostegno all'Ucraina finché necessario

Varsavia, 17 apr. (askanews) – “Tra gli aspetti di collaborazione tra Italia a Polonia che continuamo a curare, preminente è quello della sicurezza, per la brutale aggressione russa all’Ucraina. Abbiamo registrato sintonia piena. Daremo sostegno all’Ucraina finché necessario, finché occorre e sotto ogni profilo, militare, finanziario e per la ricostruzione del Paese”.

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo il colloquio a Varsavia con il presidente polacco Andrezej Duda, primo incontro istituzionale della visita di Stato in Polonia.

“C’è l’esigenza di sostenere l’Ucraina e su questo – ha aggiunto Mattarella – c’è stata piena sintonia nei colloqui con Duda, con la convinzione che questo non riguardi solo l’Ucraina ma tutti i paesi che si richiamano alla libertà delle persone e dei popoli. Tutto questo è messo in pericolo dall’aggressione russa”, se non la fermassimo “altre ne seguirebbero, se l’Ucraina venisse lasciata sola. L’Ucraina ha diritto alla solidarietà e noi la garantiamo in pieno finché necessario e sotto ogni profilo, siamo tutti inorriditi da alcuni comportamenti disumani delle forze armate russe” ha aggiunto Mattarella.